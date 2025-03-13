Almanya’da öğrenci sayısı artıyor

Haberin Devamı

Yetkililer, bu artışın büyük ölçüde göçmen nüfusun artmasından kaynaklandığını belirtti. Özellikle 5 ila 19 yaş arasındaki yabancı kökenli çocuk ve gençlerin sayısı, 2023 sonunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 oranında arttı. Buna karşın, Alman vatandaşlığına sahip çocukların sayısındaki artış yalnızca yüzde 0,4’te kaldı. Destatis verilerine göre, Almanya’daki öğrencilerin yüzde 16’sı yalnızca yabancı bir pasaporta sahip. Bu oran, geçen yıla göre yüzde 6 daha fazla. Çift vatandaşlık taşıyan öğrenciler ise Alman öğrenci kategorisine dahil ediliyor. Ancak eğitim uzmanları, bu artışın kalıcı olmayabileceği konusunda uyardı. Handelsblatt gazetesine konuşan eğitim araştırmacısı Klaus Klemm, Almanya’daki düşük doğum oranlarının yakın gelecekte okullardaki öğrenci sayısını azaltacağını öngörüyor.

Haberin Devamı

‘SİSTEM İÇİN FIRSAT OLABİLİR’

2024 yılında Almanya’da sadece 674 bin doğum gerçekleşti. Uzmanlara göre, 2035 yılına kadar 3 yaş altı çocuk sayısı 500 bin azalacak. 3 ila 6 yaş arasındaki kreş ve anaokulu çağındaki çocukların sayısındaki düşüş ise 530 bini bulacak. Klemm, doğum oranlarındaki düşüşün eğitim sistemi için bir fırsat olabileceğini belirtti. Klemm’e göre azalan öğrenci sayısı, okullardaki derslikleri rahatlatarak öğretmenlerin öğrencilerle daha yakından ilgilenmesini sağlayabilir. Ayrıca, 2026’da yürürlüğe girecek olan tam gün ilkokul eğitimi zorunluluğunun daha kaliteli bir şekilde uygulanabileceği ifade ediliyor.