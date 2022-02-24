Almanya’da nüfus sayımı 15 Mayıs’ta başlayacak!

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BU yılki sayımda ilk kez, ödenen kira fiyatları, ikamet süresi ve ısınma türleri de sorulacak. Nüfus sayımı rastgele seçilen yaklaşık 10 milyon vatandaş ile anket usulü yapılıyor. Ankete katılacaklara, yaşam şartları da soruluyor. Sayım, Federal İstatistik Dairesi tarafından organize ediliyor. Bazı durumlarda bire bir röportaj şeklinde gerçekleştirilecek nüfus sayımı yaklaşık yarım saat sürüyor. Enformasyonların büyük bir kısmı ise online üzerinden alınıyor.

SAYIMIN SONUÇLARI 2023 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Nüfus sayımıyla ilgili kişisel veriler toplanmayacak ve sonuçlar anonim olarak değerlendirilecek. Federal İstatistik Dairesi, yaklaşık 1.5 milyar euroya mal olacak nüfus sayımının sonuçlarının 2023 Kasım ayında açıklanacağını duyurdu. Kapsamlı araştırmada 23 milyon konut sahibi de konutlarıyla ilgili bilgi verecek. Sorular, posta yoluyla gönderilecek ve binanın inşa yılı, büyüklüğü ve ne kadar kira alındığı gibi bilgiler verilecek. Ayrıca yurtlarda kalan 300 bin kiracı da araştırmaya dahil edilecek.