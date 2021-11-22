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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da nitelikli işçi açığı salgında arttı

#DIHK#Kovid-19#Achim Dercks
Almanya’da nitelikli işçi açığı salgında arttı

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Alman şirketlerin Kovid-19 krizi öncesine göre daha fazla nitelikli çalışan bulma sıkıntısı yaşadıklarını bildirdi.

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DIHK tarafından 23 bin Alman şirketin katılımıyla yapılan ‘nitelikli işçi’ araştırmasının sonuçları, açıklandı. Araştırma raporuna göre, Almanya’da şirketlerin yüzde 51’i, geçici istihdam dahil, şu anda boş pozisyonları dolduramıyor. Almanya’da Kovid-19 öncesi 2019 sonbaharında şirketlerin yalnızca yüzde 47’sinin nitelikli yeni çalışan istihdam etmekte güçlük çektiğinin hatırlatıldığı raporda, Kovid-19 kısıtlamaları ve kısa süreli çalışmanın nitelikli işçi açığını geçici olarak arka plana ittiği vurgulandı. Raporda, Almanya’da hammadde ve ara ürün kıtlığı gibi tedarik sorunlarının yanı sıra nitelikli işçide giderek daha fazla darboğaz olduğuna yer verilerek, bunun dijitalleşme, iklim değişikliği veya e-hareketlilik gibi gelecekteki önemli dönüşümlerin uygulanması için ek bir zorluk oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

EN BÜYÜK AÇIK İNŞAATTA
DIHK Genel müdür Yardımcısı Achim Dercks, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin nitelikli işçi sıkıntısının beklenenden daha hızlı ve daha büyük ölçüde geri döndüğünü belirterek, Almanya’da iş gücü açığının zirvesine ulaştığını ve gelecek yıllarda şirketlerin kalifiye işçi sıkıntısıyla mücadele etmesinin giderek zorlaşacağını kaydetti. Dercks, birçok şirkette Kovid-19 ile gelen zorlukların devam ettiğini ve ekonomik toparlanmanın zayıfladığını belirterek, “Enerji dönüşümüne ek olarak, Alman şirketler artık nitelikli iş gücü dönüşümü zorluğuyla da karşı karşıya” ifadesini kullandı. Nitelikli işçi sıkıntısının doğal olarak kamu yönetimini de etkilemesinden dolayı, şirketlerin daha uzun onay prosedürleri ile karşı karşıya kaldıklarını bildiren Dercks, ülkede en büyük ‘nitelikli işçi darboğazının’ inşaat sektöründe olduğunu bildirdi.

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YILDA 30 MİLYAR EURO KAYIP
Almanya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) Bertelsmann Vakfı için yaptığı araştırma da Almanya’da ekonomik büyümenin 2035’te, demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0.6 gerileyeceğini ortaya koymuştu. Nitelikli eleman eksikliği ülkede kronik hale gelirken, ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen yaklaşık 1.5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamıyor. Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar euro kayba uğradığını tahmin ediyor.

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#DIHK#Kovid-19#Achim Dercks

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