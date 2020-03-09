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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Almanya’da nargile kafeye saldıran 4 kişi gözaltına alındı

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Almanya’da nargile kafeye saldıran 4 kişi gözaltına alındı
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Almanya’nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Almanya’nın Fransa sınırına yakın Saarlouis kasabasında cumartesi gecesi bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 23 ile 30 yaşlarındaki 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, olayın yaşandığı gece ellerinde silah ve kesici alet olan yaklaşık 10 saldırganın yüzlerine maske takarak nargile bara girip müşteriler ve çalışanları darp ettiğini açıkladı. Polis, saldırının nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, saldırının ırkçı motifli olup olmadığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Hanau’da 19 Şubat’ta ırkçı Tobias Rathjen’in iki nargile kafeye düzenlediği terör saldırısında 4’ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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