Almanya’da mutasyon alarmı

ALMANYA’da daha güvenli olan FFP2 maskelerin kamu taşıma araçlarında mecburiyeti, sosyal temasın bir kişiye indirilmesi, evden çalışma imkânlarının artırılması gibi yeni önlemlerle koronavirüs vakaları ve ölü sayıları düşüşe geçti. Herkeste, 14 Şubat’a kadar uzatılan önlemlerin yavaş yavaş kalkacağı sevinci ve umudu vardı. Ancak arka arkaya gelen yeni tip koronavirüs vaka haberleriyle bu umut tersine döndü. İngiltere’de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan yeni koronavirüs B 117 türünün Almanya’da da görülmesi, Berlin’de bir hastanenin bu nedenle karantina altına alınması, ülke genelinde alarma yol açtı. Başkent Berlin’in Reinickendorf ilçesindeki Vivantes Humboldt kliniğinde 20 yeni koronavirüs türü vaka tespit edilmesinin ardından yapılan testlerde 50 pozitif vaka daha çıktı. Sağlık İdaresi yetkilisi Dr. Patrick Larscheid, hastanede testlerin devam ettiğini ve vaka sayısının daha da artmasından endişe ettiklerini açıkladı. ÜÇÜNCÜ DALGA

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, “Yeni tip koronavirüs ülkemize girdi. Başka ülkelerde olduğu gibi burada da başı çekecek” diyerek, 14 Şubat tarihine kadar uzatılan önlemlerde yumuşama ihtimalinin uzak göründüğü mesajını verdi. Uzmanlara göre koronavirüsün yeni B 117 türü çok daha hızlı yayılıyor ancak çok daha öldürücü olduğu konusu biraz tartışmalı. Almanya Yoğun Bakım ve Acil Servis Birliği (DİVİ) Başkanı Uwe Janssens, “Vaka sayılarını acilen düşürmeliyiz. Yoksa korkunç bir üçüncü dalga yaşarız” dedi. Hükümetin küçük ortağı CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, “Önlemlerde yumuşama için bir neden görmüyorum. Karantina önlemlerinin uzatılması ihtimali yumuşama ihtimalinden daha fazla. Bu çok acı verici, ama yeni koronavirüs mutasyonuyla bir dalga daha yaşanma tehlikesi çok yüksek” diye konuştu.

DAHA FAZLA MESAFE

Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, koronavirüsün yeni türünden dolayı aşı stratejisinin yeniden gözden geçirilmesini tartışmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Yeni türün biyolojik testlerinin daha uzun ve zor olduğuna işaret eden Mertens, korona önlemlerinin şimdi daha fazla ciddiye alınması çağrısında bulundu. Sosyal mesafenin artırılmasını öneren Mertens, “Şimdiye kadar ne yaptıysak, ona devam etmeliyiz. Sosyal mesafe şimdi daha çok önem kazanıyor” dedi.

24 ÜLKE RİSKLİ İLAN EDİLDİ

Almanya yeni tip koronavirüse karşı seyahat kurallarını da sertleştirdi. 24 ülke ‘yüksek riskli bölge’ kapsamına alındı. Bu ülkelerden gelenler en fazla 48 saat önce alınmış negatif test belgesinin yanı sıra önceden internet üzerinden ülkeye ne zaman gireceğini bildirmek zorunda. Aksi halde ülkeye giriş izni verilmiyor. Ülkeye girdikten sonra da 10 gün karantina şartı bulunuyor. Bu ülkelerin başında Almanya’ya komşu olan Çek Cımhuriyeti gelirken diğer yüksek riskli ülkeler ise şöyle; Mısır, ABD, İspanya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Litvanya, Letonya, Lübnan, Meksiko, Panama, Filistin bölgesi, Bolivya, Andorra, İran, İsrail, Estonya, Kolombiya, Kosova, Arnavutluk.