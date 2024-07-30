Almanya’da milletvekili sayısı azalıyor!

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ALMANYA’da Federal Meclis’teki milletvekili sayısının azaltılması yolu açıldı. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin milletvekili sayısının azaltılmasını içeren reform planına Federal Anayasa Mahkemesi onay verdi. Merkezi Karlsruhe’de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi, şu anda 736 olan Federal Meclis’teki milletvekili sayısının 630’la sınırlandırılmasına karar verdi. Şu anda geçerli olan yasalara göre seçim bölgelerinde en fazla oy alarak direkt seçilen milletvekili sayısı dikkate alınmaksızın partilerin eyaletlerde aldıkları ikinci oyların oranına göre daha fazla milletvekili çıkarmalarına imkân kılınması sonlandırıldı.

YÜZDE 5 BARAJINA GEÇİT YOK

Federal Anayasa Mahkemesi, hükümetin ülke genelinde en az 3 seçim bölgesinde gösterdikleri adayların en fazla oy alarak direkt olarak seçilmesi durumunda yüzde 5 barajını aşamayan partilerin Federal Meclis’e milletvekili gönderme yolunu kapatmayı içeren reform planına geçit vermedi. Yalnız Bavyera eyaletinde seçimlere giren ve gösterdikleri adayları seçim bölgelerinde en fazla oy alarak direkt olarak Federal Meclis’e giren CSU’nun itirazını haklı bulan Federal Anayasa Mahkemesi, hükümetin bu yöndeki reform planının Anayasa ile bağdaşmadığına karar verdi. Böylece CDU’nun “kardeş parti” konumundaki CSU, genel seçimlerde yalnız kendi eyaletinde seçimlere katıldığı için bundan böyle yüzde 31’in altında oy alması halinde Federal Meclis’e temsilci gönderememe tedirginliğinden de kurtulmuş oldu.

Bilindiği gibi Sol Parti 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüzde 4.9 oy alarak yüzde 5 barajını aşamadığı halde gösterdikleri adaylar 3 seçim bölgesinde en fazla oy almayı başardığı için Federal Meclis’e 39 milletvekili göndermişti. Ancak Federal Anayasa Mahkemesi beklenmedik bir ‘hata’ yaptı. Bugün açıklanması öngörüldüğü halde, karar yanlışlıkla dün akşam internet sitesinde yayımlandı.