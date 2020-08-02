Almanya’da mesafesiz maske isyanı

ALMANYA korona salgınında ikinci dalgaya karşı hazırlanırken, dün 20 bin civarında gösterici ‘Salgının Sonu-Özgürlük Günü’ adı altında başkent Berlin’de gösteri yaptı. Maske ve 1.5 metre sosyal mesafe gibi korona hijyen kurallarını hiçe sayan göstericileri polis sürekli uyarmak zorunda kaldı. Ancak göstericiler polis uyarısını da dikkate almadı. Polis bunun üzerine gösteriye son verdiğini açıkladı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak buna rağmen Brandenburg Kapısı önünde yaklaşık 20 bin gösterici yine maskesiz ve mesafesiz toplandı. Polis gösteride konuşma yapanlara müdahale ederek, sahneden indirirken, göstericiler polis bariyerlerini yarıp 17. Juni Bulvarı’nı işgal etti ve “Biz burada kalıyoruz” sloganları attı. Polis akşam saat 21.30 civarında göstericilerin sahneye kurduğu müzik setinin fişini çekerek, bulvarı göstericilerden boşalttı. Göstericiler orada çekim yapan gazetecilere sözlü sataşmalarda bulundu. ZDF kanalının göçmen kökenli sunucusu Dunja Hayali güvenlik tehlikesi nedeniyle çekimleri yarıda kesmek zorunda kaldı. SORUMSUZLUK

Korona hijyen kurallarını protesto eden ve kurallara uymayan göstericileri siyasi yetkililer sert eleştirdi. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, göstericileri gerçekleri dikkate almayıp, başka insanların sağlığını tehlikeye atmakla suçladı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, kuralların yumuşatılması taleplerini reddetti ve “Biz koronanın tüm gücüyle geri döneceğine hazır olmalıyız” dedi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Korona döneminde de gösterilerin mümkün olmasına evet, ama böyle değil. Sosyal mesafe ve maske hepimizin korunması için. Birbirimize saygılı olmalıyız ve salgında birçok insanın birçok şeyden feragat etmesinin değerini bilmeliyiz” dedi. ‘KORONA DELİLERİ’

Hükümet ortağı SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, göstericileri “Korona delileri” olarak adlandırdı. Esken, Twitter hesabından “Binlerce korona delisi Berlin’de ikinci dalgayı kutluyor, mesafesiz ve maskesiz” mesajını paylaştı. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, “Anayasada garanti altına alınan ifade ve gösteri özgürlüğü herkes için geçerli. Ama Berlin’e gelerek, burada geçerli olan bu kuralları kıracağını düşünenler yanılıyor” dedi.







