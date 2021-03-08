Almanya’da maske yolsuzluğu depremi

ALMANYA’da iktidarın büyük kanadı Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) mensubu iki Federal Meclis milletvekilinin koronadan korunmak için maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp yüzbinlerce euro komisyon alması tam bir ‘yolsuzluk depremine’ dönüştü. CDU’nun yeni Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, makamlarını kriz döneminde kişisel çıkarları için istismar etmekle suçlanan kendi partisinden Nikolas Löbel ile ‘kardeş parti’ CSU’lu Georg Nüsslein’a “Derhal istifa edin ve milletvekilliğini bırakın” çağrısında bulundu. Laschet, “Böyle bir kriz döneminde zenginleşme girişiminde bulunan politikacılar demokrasiye zarar verir. Halkın politikaya ve politikacılara güvenini de sarsar” dedi.

‘ZAMAN KAYBETMEDEN GÖREVİ BIRAKIN’

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, “Halkın temsilcilerinin krizi ticarete dönüştürmeleri tolere edilemez. Bunlar halkın temsilcisi olamaz. Zaman kaybetmeden görevi bırakıp gitmeliler” diyerek Laschet’e tam destek verdi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralf Brinkhaus da “Kimin bizim grubumuzda kalacağına biz karar veririz. Ama kimin Federal Meclis’te kalacağına biz karar veremeyiz” diyerek ‘maske yolsuzluğuna’ adı karışan milletvekillerine parlamenter demokrasiye daha fazla zarar vermemeleri için ‘görevi bırakın’ çağrısında bulundu. Yeşiller’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth da, her iki milletvekilinin de görevi derhal bırakmaları gerektiğini söyledi.

‘AĞUSTOSTA BIRAKACAĞIM’

Maske satan şirketlere arabuluculuk yaparak ortağı olduğu şirketin 250 bin euro komisyon aldığını ve bunun bir hata olduğunu itiraf eden Nikolas Löbel, CDU/CSU meclis grubundan istifa etti. Ancak 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıklarken, bağımsız milletvekili olarak ağustos ayına kadar göreve devam edeceğini de söyledi. 660 bin euro komisyon aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılan CSU milletvekili Georg Nüsslein da hem CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığı’ndan istifasından sonra meclis grubundan da istifa etti. Ancak milletvekilliğini bu yasama döneminin sonuna kadar sürdüreceğini de açıkladı.

CDU/CSU’DA DÜŞÜŞ

Muhafazakâr parlamenterlerin adının maske yolsuzluğuna karıştığının ortaya çıkması üzerine CDU/CSU oy kaybına uğramaya başladı. Son aylarda yapılan kamuoyu yoklamalarında, seçmenlerin yüzde 36-37’sinin desteğini alan CDU/CSU’nun bu hafta sonu genel seçim olsa toplam oyların ancak yüzde 32’sini alabileceği saptandı. Öte yandan bu hafta sonu Almanya’nın Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimleri ile Hessen’de yapılacak yerel seçimlerde de, maske yolsuzluğu nedeniyle CDU’nun ciddi oy kaybına uğramasına kesin gözüyle bakıldı da belirtildi.