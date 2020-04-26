Almanya’da maske mecburiyeti başlıyor

BADEN WÜRTTEMBERG: Yarından itibaren otobüs, tramvay, metro gibi kamu taşıma araçlarında ve alışveriş yerlerinde maske mecburiyeti var. Maske kontrolünü polis, kamu taşıma araçlarında ise belediye görevlileri yapacak. İlk etapta para cezası belirlenmedi.

BAVYERA: Bavyera Eyaleti’nde kamu taşıma araçları, alışveriş yerleri, bankalar ve postane gibi iş yerlerinde maske mecburiyeti yarından itibaren başlıyor. Maske taşımayanlara ağır ceza öngörülüyor. Müşteri veya yolcular maske takmazsa 50 Euro, iş yeri çalışanları maske takmazsa iş yerine cezası 5 bin Euro ceza kesilecek.

BERLİN: Başlangıçta maske taşıma mecburiyetine karşı çıkan Berlin de yarından itibaren maske şartı başlatıyor. Ancak sadece otobüs, metro, tramvay gibi kamu taşıma araçlarında maske mecburiyeti bulunuyor. Alışverişte bir mecburiyet yok. Maske yerine ağız ve burunu kapatmak şartıyla şal veya bir bez takmak da yeterli. Berlin maske taşımayana şimdilik bir para cezası da öngörmüyor. Berlinlilerin disiplinine ve sosyal kontrole bırakılıyor.

BRANDENBURG: Kamu taşıma araçları ve alışverişte maske mecburiyeti var. Taşımayana para cezası yok.

BREMEN: Alışveriş yerlerinde ve kamu taşıma araçlarında maske şart, ama aykırı hareket edene bir para cezası şimdilik yok.

HAMBURG: Alışverişte, toplu taşıma araçlarında, huzurevlerinde maske taşınmak zorunda. Maske taşımayan içeri alınmayacak.

HESSEN: Tüm eyalette kamu taşıma araçlarında, bankalar ve postane gibi iş yerleri ve alışverişte maske mecburiyeti var. Taşımayanlara 50 Euro uyarı cezası kesilecek.

MECKLENBURG VORPOMMERN: Alışveriş yerlerinde ve kamu taşıma araçlarında yarından itibaren maske taşımayan 25 Euro para cezası ödeyecek.

KUZEY REN VESTFALYA: Tüm eyalette yarından itibaren kamu taşıma araçları ve alışveriş yerlerinde maske mecburiyeti başlıyor. Ağız ve burunu kapatacak şekilde şal veya bez de maske yerine geçiyor. Cezanın yüksekliği polisin yetkisinde.

RHEINLAND PFALZ: Alışveriş ve toplu taşıma araçlarında maske taşımamanın cezası ikinci hafta 10 Euro. Şal veya bez takmak da yeterli. İş yeri çalışanları takmazsa 250 Euro.

SAARLAND: Maske mecburiyeti 20 Nisan’da başladı. Alışveriş ve toplu taşıma araçlarında maske veya şal takmak gerekiyor. Ceza belirlenmedi.

SAKSONYA: Maske mecburiyeti burada da 20 Nisan’da başladı. Taşımayana para cezası yok.

SCHLESWIG HOLSTEIN: Burada maske mecburiyeti 29 Nisan’da başlayacak. Maske taşımayan içeri bırakılmayacak.

THÜRINGEN: Burada maske mecburiyeti 24 Nisan’da başladı. Taşımayana para cezası yok.

UNUTMAYIN: Maskeye rağmen 1.5 metre sosyal temas yasağını gözardı etmeyin. Bu kurala herkes uymak zorunda.