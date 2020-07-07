Almanya’da mahkemelere bomba tehdidi

ALMANYA ikinci kez mahkemelere bomba tehdidiyle korku dolu saatler yaşadı. Bu sabah ülkede birçok mahkeme, adliye sarayı, savcılık ve belediye sarayları bomba tehdidi aldı. Polis, mahkeme ve adliye saraylarını boşalttı. Etraftaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Binalarda bomba ve patlayıcı maddeye duyarlı dedektör köpekler görev yaptı. Etrafta geniş güvenlik önlemleri alındı. Öğleden önce Erfurt Adliye Sarayı, bölgesel mahkeme ve savcılık bomba tehdidi üzerine boşaltıldı. Duruşmalar iptal edildi. Bombaya duyarlı iki uzman köpekle polis binada arama yaptı. Ancak hiçbir şüpheli madde bulunamadı. Sabah saat 07.30’da Mainz Eyalet ve bölgesel mahkemelerine gelen bomba tehdidi üzerine herkes binadan çıkarıldı. Etraftaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Polis binada şüpheli madde aradı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mainz’ı, Chemnitz bölgesel mahkemesi izledi. Aynı anda Wolfsburg şehir merkezindeki bölgesel mahkeme mail yoluyla gelen bomba tehdidi üzerine boşaltıldı. Polis patlayıcı madde aradı, ancak burada da herhangi bir şüpheli madde bulunamadı. Baden Baden’de bir mahkemede polisler bomba araması yaptı. Essen ve Bochum kentlerinde eyalet mahkemeleri de bomba tehdidinden etkilendi. Mönchengladbach’ta bölgesel mahkemeye bir kadın yargıcın ismine içinde beyaz toz bulunan bir tehdit mektubu gönderildi. Augsburg, Leipzig ve Essen belediye saraylarına da bombalı tehdit mektupları geldi. Polis hiçbir yerde şüpheli madde bulamadı. Binalardaki alarm kaldırıldı. Polis bombayla ilgili araştırma ve soruşturma başlattı. Almanya’da ocak ayında da çok sayıda mahkemeye bomba tehdidi yapılmıştı.