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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Almanya’da limanda bekleyen lüks gemide koronavirüs tespit edildi

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Almanya’da limanda bekleyen lüks gemide koronavirüs tespit edildi
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Almanya’nın Cuxhaven Limanı’nda bekleyen ‘Mein Schiff 3’ adlı lüks yolcu gemisinin mürettebatında koronavirüs olduğu açıklandı.

YAKLAŞIK 100’ün üzerinde personeli bulunan ve karantinada olan gemideki mürettebattan 15 kişinin grip benzeri belirtiler göstermesi üzerine liman sağlık görevlileri koronavirüs testi yaptı. 1 kişinin testi sonucu pozitif geldi ve Cuxhavenda bir hastenede karantina altında tedavisine başlandı. Gemiden daha önce ayrılan çalışanların ise kendilerini karantinaya almaları söylendi. Yetkililer daha önce yaşanan Diamond Princess ve Zaandam lüks yolcu gemilerinde rastlanan salgının benzerinin olmasından edişe ediyor. TUI Deniz İşletmesi’ne ait gemiden son yolcunun 23 Mart’ta ayrıldığı duyuruldu.
Japonya’da karantina altında bulunan Diamond Princess lüks yolcu gemisinde koronavirüs salgını başlamıştı ve gemi günlerce karantina altında kalmış, 13 yolcu ise hayatını kaybetmişti. Bir diğer lüks yolcu gemisi Zaandam’ın Panama Kanalı’na erişimi sağlık gerekçeleriyle reddedilmiş, içindeki bin 243 yolcu ile 586 kişiden oluşan mürettebatın akıbeti de belirsiz bir durumda bırakılmıştı. Zaandamda bulunan 9 koronavirüs vakasından 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya’da limanda bekleyen lüks gemide koronavirüs tespit edildi

Almanya’da limanda bekleyen lüks gemide koronavirüs tespit edildi

 

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