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Almanya'da kupa maçı durdu! Dumanlar stadın dışına taştı

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#Bayer Leverkusen#Köln#AVRUPADAN HABER
Almanyada kupa maçı durdu Dumanlar stadın dışına taştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:07

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen evinde Köln'ü ağırladı. Mücadelenin ilk düdüğünün hemen ardından, deplasman tribününde yer alan Köln taraftarları tarafından yakılan meşaleler nedeniyle stadyum aniden dumanla kaplandı ve maç durduruldu.

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Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, evinde Köln'ü ağırladı. Maç, beklenmedik bir olayla başladı. Mücadelenin ilk düdüğünün hemen ardından, deplasman tribününde yer alan Köln taraftarları tarafından yakılan meşaleler nedeniyle stadyum aniden dumanla kaplandı. Havadar bir ortamda başlayan karşılaşma, görüş mesafesinin oldukça azalması nedeniyle hakem Frank Willenborg tarafından 3. dakikada durdurulmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından, sahayı basan dumanın dağılmasıyla oyun yeniden başlatıldı.

Almanyada kupa maçı durdu Dumanlar stadın dışına taştı

Almanyada kupa maçı durdu Dumanlar stadın dışına taştı

Almanyada kupa maçı durdu Dumanlar stadın dışına taştı

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#Bayer Leverkusen#Köln#AVRUPADAN HABER

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