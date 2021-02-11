Almanya’da kuaförlerin 1 Mart sevinci

ALMANYA’da korona nedeniyle kapalı olan ve iş göremez hale gelen kuaförler Başbakan Angela Merkel’in, “Kuaförler 1 Mart’tan itibaren kapılarını açabilir” sözleriyle büyük sevinç yaşadı. Dünyayı sarsan pandeminin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen kuaför esnafı, büyük bir heyecanla 1 Mart’ı bekliyor. Münih merkezde 20 yıldır 15 çalışanıyla Haar Ekspress adlı kuaför salonunu işleten Hüseyin Boztepe, “Dükkânlarımızı açmak bize moral verecek. Aylardır çok zor durumda kaldık. Başbakan Merkel’in ‘Kuaförler 1 mart’ta kapılarını açabilir’ sözlerini duyunca adeta sevinçten uçtuk” dedi. ‘RUHEN DE YIPRANDIK’

Aylardır çok zor durumda kaldıklarını, maddi sıkıntılar bir tarafa ruhen yıprandıklarını kaydeden Hüseyin Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlarımız arayıp, ‘ne zaman açılacağız’ diye soruyordu. Sağ olsunlar devletten biraz yardım alıyoruz. Dükkân sahibi kirada dört aylığına yüzde 25 indirim yaptı. Bizler günlük parayla işimizi döndürmeye çalışan insanlarız, gelirimiz zaten kısıtlı, Almanya’da da hayat pahalı, yaşam zor. Kredi kullanmak zorunda kaldım. Başka türlü yürütmek zaten mümkün değil. Personelimiz kısa çalışmaya girdi. Evde oturmaktan sıkıntı bastı. 1 Mart’ı dört gözle bekliyoruz. Müşterilerimizi karşılamaya hazırız.”

‘UMARIM BİR DAHA KAPANMAZ’

Münih’in Schwabing semtinde 1972 yılından bu yana kuaför olarak çalışan ‘Jäm’ lakaplı Kamil Savaşlı ise 1 Mart’ta dükkânı açmaya hazırlandıklarını belirterek, “Açılış haberine çok sevindik. Umarım işyerlerimiz bir daha kapanmaz. Hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Açık kaldığımız dönemde şimdiye kadar hiç problem yaşamadık. İşyerlerinin kapatılması çözüm değil. Sadece kuaförler değil, kurallara uymak koşuluyla tüm işyerleri açılsın. Hem esnaf, hem çalışanlar çok zor durumda. Müşterilerimizi kapıda karşılayacağız” dedi. ‘SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ’

Erdal Nişancı ve Zafer Demiray isimli çalışanlarıyla 1 Mart’ı iple çektiklerini belirten 73 yaşındaki Kamil Savaşlı da şunları söyledi: “Maddi, manevi zor günler geçiriyoruz. 1 Mart’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gözümüz kapıda. Hijyen kurallarına harfiyen uyacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın. Karara çok sevindik. Temennim bir daha dükkânlarımızın kapanmaması.”