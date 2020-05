Almanya’da kuaför salonları yeniden açılıyor

YouGov araştırma enstitüsü tarafından iki bini aşkın kişiyle yapılan kamuoyu yoklamasında her üç kişiden biri saçını kestirmeye ve saç bakımı yapmaya kuaföre gideceğini söylerken, “Ben randevu bile aldım” diyenlerin oranı ise yüzde 10. Randevu almak için kuaförünü arayıp da yoğunluk nedeniyle alamayanların oranı ise yüzde 4. Her beş kişiden biri yoğunluğa rağmen kuaföre gidip sırasını bekleyeceğini söyledi. Kuaför salonlarının kapalı olduğu süre içinde saçını evde kendi kesenlerin oranı ise yüzde 7. Hastalık korkusuyla, “Önlem amacıyla gitmeyeceğim” diyenlerin oranı da yüzde 11. Yarından itibaren açılacak kuaför salonlarında saçların ancak yıkandıktan sonra kesimine izin veriliyor. Ayrıca her müşteri arasında 1.5 metre sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı zorunlu. Avusturya ve İsviçre’de de kuaför salonları açıldı.