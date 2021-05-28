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Avrupa
AA - Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 28.05.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 88 bine yaklaştı

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Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 88 bine yaklaştı

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 269 kişi öldü. Kovid-19 sebebiyle vefat eden Türklerin sayısı 2 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

ROBERT Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 269 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 87 bin 995’e çıktı. Kovid-19 sebebiyle vefat eden Türklerin sayısı 2 bin 480 olarak kayıtlara geçti. Ülkede son 24 saatte 6 bin 313 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 3 milyon 662 bin 490 oldu. Ülkede 34 milyon 540 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 53 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı. Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 41 olarak hesaplandı.

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