Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 85 bini geçti

Son 24 saatte 283 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 85 bin 112’ye yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 115.4 olarak belirlendi. Ülkede 27 milyon 286 bin 227 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 813 bin 381 kişiye ikinci dozu yapıldı.