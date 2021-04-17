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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 17.04.2021 - 18:54 | Son Güncelleme:

Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı

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Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son saatte 219 kişi yaşamın yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 79 bin 847’ye yükseldi.

ÜLKEDE son 24 saatte 23 bin 804 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı da 3 milyon 123 bin 77’ye ulaştı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı dün 160.1 iken bugün 160.7 olarak belirlendi. Bu sayı 10 Nisan’da 121 olarak tespit edilmişti. Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 15 milyon 906 bin 352 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 425 bin 990 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020’den bu yana 21 milyon 332 bin 342 doz aşı uygulandı.

 

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