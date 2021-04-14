Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 79 bini geçti

SON 24 saatte 342 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybı 79 bin 88’e yükseldi. Dün 140.9 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 153.2 olarak belirlendi. Bu sayı 7 Nisan’da 110 olarak tespit edilmişti. Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 14 milyon 58 bin 329 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 186 bin 135 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020’den bu yana 19 milyon 244 bin 464 doz aşı uygulandı.