Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 78 bini geçti

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 110 olarak belirlendi. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 474 hasta tedavi görürken bunlardan 2 bin 530’u entübe edildi. Öte yandan salgının başladığı günden bugüne virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 1900’e yükseldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 22 Mart’ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19’un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart’ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresini 18 Nisan’a kadar uzatmıştı.