Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

SON 24 saatte Kovid-19’dan 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 78 bin 452’ye çıktı. Açıklamada, hafta sonunda sağlık dairelerinin tamamından veri gelmediği ve daha az test yapıldığı için pazartesi günü bildirilen vaka sayılarının düşük olabileceği ifade edildi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 136.4’e yükseldi. Ülkede, 11 Mart’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 69 olarak tespit edilmişti.