Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 3.5 milyonu geçti

ALMANYA’da haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 100’ü aştığı bölgelerde dışarı çıkma ve temas kısıtlamalarının uygulanmaya başlamasının ardından nisan ortasından bu yana yeni vaka sayıları düşme eğilimi gösterdi. 17 Nisan’da 23 bin 804 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan’da 23 bin 392, 1 Mayıs’ta da 18 bin 935’e düşmüştü. Dün 125.7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 121.5’e geriledi. Bu sayı, 24 Nisan’da 164 ve 1 Mayıs’ta 149 olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 147 bin 100’e ulaştı.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 26 milyon 854 bin 545 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 572 bin 228 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020’den bu yana 34 milyon 426 bin 773 doz aşı uygulandı.