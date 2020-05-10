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Avrupa
AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Almanya’da Kovid-19 tedirleri protesto edildi

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Almanya’da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
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Almanya’nın çeşitli kentlerinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler protesto edildi.

Başkent Berlin’de aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı yüzlerce kişi, Alexander Meydanı’nda toplanarak Kovid-19 önlemlerini protesto etmek istedi. ‘Özgürlük’ ve ‘direniş’ şeklinde sloganlar atan göstericilerden bazıları meydanda yer alan Neptün Çeşmesi’nin üzerine çıktı. Polis, sosyal mesafe uygulamasını ve gösteri yasağını hatırlatarak göstericilerin meydanda ayrılmasını istedi.

Almanya’da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
Geniş güvenlik önlemleri alan polis, uyarılara kulak asmayan eylemcilere sert müdahalede bulundu. Aralarında koltuk değnekli bir eylemcinin de bulunduğu protestocuları darbeden polis, biber gazı kullandı ve çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. Öte yandan Berlin’de Federal Meclis önünde de Kovid-19 önlemleri protesto edildi. Burada da Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. İzin alınarak Rosa-Luxenburg Meydanı’nda yapılan gösteri ise olaysız sona erdi. Stuttgart, Münih ve Münster kentlerinde de Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi.
Almanya’da Kovid-19 tedirleri protesto edildi

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