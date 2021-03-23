Almanya’da Kovid-19 ölümleri 75 bin sınırına ulaştı

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 250 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 74 bin 964’e çıktı. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümler 75 bin sınırına ulaştı. Almanya’da 7 milyon 650 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.