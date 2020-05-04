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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 866’ya ulaştı

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Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 866’ya ulaştı
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Koronavirüs salgını Avrupa’da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 54 olarak açıklandı.

KÜRESEL tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 165 bin 664 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 132 bin 700’ünün iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının 26 bin 98 olduğu belirtilirken; salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 866’ya çıktı.

 

 

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