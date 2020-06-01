Almanya’da vakalar düştü, bulaş oranı arttı

TOPLAM vaka sayısı 181 bin 815’e yükseldi. Ölenlerin sayısı 11 artarak, 8 bin 511’i buldu. İyileşenlerin sayısı da 165 bin 900’e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da aktif koronavirüs vaka sayısı 7 bin 400. Ancak vaka sayısında düşüşe karşı virüsün bulaşma oranı olan R değeri yine kritik 1 rakamının üzerine çıktı. R değerinin 1.04 olduğu açıklandı.