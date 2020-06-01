MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da vakalar düştü, bulaş oranı arttı
GeriAvrupa Almanya’da vakalar düştü, bulaş oranı arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Almanya’da vakalar düştü, bulaş oranı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da vakalar düştü, bulaş oranı arttı
Abone Olgoogle-news

Virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya’da son 24 saatte 333 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

TOPLAM vaka sayısı 181 bin 815’e yükseldi. Ölenlerin sayısı 11 artarak, 8 bin 511’i buldu. İyileşenlerin sayısı da 165 bin 900’e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da aktif koronavirüs vaka sayısı 7 bin 400. Ancak vaka sayısında düşüşe karşı virüsün bulaşma oranı olan R değeri yine kritik 1 rakamının üzerine çıktı. R değerinin 1.04 olduğu açıklandı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle