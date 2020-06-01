BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
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Almanya’da vakalar düştü, bulaş oranı arttı
Virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya’da son 24 saatte 333 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
TOPLAM vaka sayısı 181 bin 815’e yükseldi. Ölenlerin sayısı 11 artarak, 8 bin 511’i buldu. İyileşenlerin sayısı da 165 bin 900’e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da aktif koronavirüs vaka sayısı 7 bin 400. Ancak vaka sayısında düşüşe karşı virüsün bulaşma oranı olan R değeri yine kritik 1 rakamının üzerine çıktı. R değerinin 1.04 olduğu açıklandı.
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