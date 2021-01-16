Almanya’da koronavirüsten 980 ölüm

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 980 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 45 bin 974’e yükseldiği ifade edildi. Salgının başından bu yana 1 milyon 657 bin 900 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 106, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 949 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 83.78 oranında dolu olduğu belirtildi. Öte yandan, ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 981 bin 682 kişiye aşı yapıldı.