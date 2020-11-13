Almanya’da koronavirüste her gün yeni bir rekor: 23 bin 542

ALMANYA’da bir günde ilk kez bu kadar sayıda korona vakası tespit edildi. Geçen cumartesi günü günlük vaka sayısı 23 bin 399 olarak açıklanmıştı. Robert Koch Enstitüsü ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne toplam 751 bin 95 kişinin koronavirüsüne yakalandığını da duyurdu. Son bir gün içinde salgın kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 218 olarak açıklandı. Böylece Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 12 bin 200’e yükseldi. Haftalık bulaş oranı ise 0.93’e çıktı. Bu oran bir önceki gün 0.89 olarak açıklanmıştı. Bulaş oranı, her 100 hastanın virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Almanya’da son bir gün içinde 100 hasta virüsü 93 kişiye daha bulaştırdı.