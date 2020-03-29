Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 433’e çıktı

Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 57 bin 695 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 433’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirirken, 6 bin 824 kişide daha virüs tespit edildi.