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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 29.03.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 433’e çıktı

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Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 433’e çıktı
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Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 433’e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 57 bin 695 olarak açıklandı. Ülke genelinde son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 57 bin 695 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 433’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirirken, 6 bin 824 kişide daha virüs tespit edildi.

 

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