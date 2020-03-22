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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Almanya’da koronavirüs nedeniyle ezan sesi yükseldi

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Almanya’da koronavirüs nedeniyle ezan sesi yükseldi
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Almanya’nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi’nde korona virüs nedeniyle ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu.

ALMANYA’nın genelinde ezanlar yasaklardan dolayı cami içerisinde okunuyor. Koronavirüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verildiği için akşam ezanının okunmasına izin verildi. DİTİB Duisburg Merkez Camisi akşam namazı ezanını dışarıdan duyulacak şekilde hoparlörlerden okudu.

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