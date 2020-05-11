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Avrupa
Taner TÜZÜN-ALMANYA / DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Almanya’da koronavirüs aşısına karşı protesto

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Almanya’da koronavirüs aşısına karşı protesto
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Almanya’nın Nürnberg şehrinde 50 kişilik bir grup koronavirüs aşısına karşı protesto gösterisi düzenledi.

ALMANYA’nın Nürnberg şehrinin merkezinde yer alan Lorenz Kilisesi önünde 50 kişilik bir grup koronavirüs aşısına karşı protesto gösterisi düzenledi. Dün saat 14.00-15.00 arasında izin alarak gerçekleştirilen protesto gösterisinde aşının yanında Bill Gates’in insanların vücuduna çip takacağı yönündeki iddiaları da protesto edildi. Protesto sırasında meydana, o sırada çevrede bulunan yaklaşık 2 bin kişinin de gelmesinin ardından polis yaşanan kaosu önlemeye çalıştı. Birçok protestocunun maskesiz olduğu görüntülenirken fiziksel mesafe kurallarına da uyulmadığı gözlemlendi. Yanında çocuklarıyla gelen protestocuların da bulunduğu gösteride ‘Zorunlu aşılanmaya hayır’ yazılı pankartlar yer aldı. Aşırı sağcıların da olduğu toplulukta 2 kişi gözaltına alındı.

Almanya’da koronavirüs aşısına karşı protesto

Almanya’da koronavirüs aşısına karşı protesto

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