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Almanya’da koronadan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

#Almanya#Korona#Avrupadan Haberler
Almanya’da koronadan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

Almanya’da korona salgınının başladığı 2020 yılı mart ayından bu yana resmi olarak kayıtlara geçen ölü sayısı 100 bin aştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde 351 kişi koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 100 bin 119 oldu.

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GÜNLÜK vaka sayısı 75 bin 991 ile bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı olarak kaydedildi. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 573 bin 756 oldu. Yüz bin nüfusa göre korona vaka sayısındaki artışı belirleyen haftalık insidans oranı da 419.7 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımda yatanların sayısı 4 bin 70’e yükseldi. Yoğun bakımda suni solunum cihazına bağlı hastaların sayısı da 2 bin 124 olarak açıklandı.

NEDEN HIZLA YAYILIYOR?
Almanya’da korona vaka sayısının çok hızlı yayılma nedenleri konuşuluyor. Bu sorunun yanıtı ise Dünya Sağlık Örgütü‘nde (DSÖ) geldi. DSÖ aşıların korona hastalığının ağır seyrini önlese de virüsün yayılmasını önleme konusunda yetersiz olduğunu açıkladı. DSÖ verilerine göre aşı, koronavirüsün delta varyantının yayılmasını ancak yüzde 40 oranında engelleyebiliyor. DSO yöneticisi Tedros Adhanom Ghebreyesus bu nedenle aşı yaptıranları da maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya davet etti. Cenevre’de açıklama yapan Ghebreyesus, “Aşıların pandemiyi sona erdireceği ve aşılanmış kişilerin daha fazla önlem alması gerekmeyeceği konusundaki yanlış güvenlik duygusundan endişe duyuyoruz. Aşılar hayat kurtarıyor, ancak bulaşmayı tamamen engellemiyor“ diye konuştu.

YENİ DALGANIN MERKEZİ AVRUPA
Almanya başta olmak üzere salgında dördüncü dalganın merkezi Avrupa oldu. Avrupa şu anda kısmen düşük aşılama oranları ve erken gevşeme nedeniyle yeni korona dalgasının ortasında kaldı. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta dünya çapındaki korona enfeksiyonlarının ve ölümlerinin yüzde 60’ının Avrupa’da yaşandığını kaydetti. DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan da, “Vakalarda çok, çok güçlü bir toparlanmaya” rağmen, Avrupa’nın pandemi öncesindeki gibi aynı şekilde ‘sosyal etkileşim düzeyine’ geri döndüğünü belirtti.

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#Almanya#Korona#Avrupadan Haberler

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