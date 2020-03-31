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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Almanya’da koronadan ölen Türklerin sayısı 15’e çıktı

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Almanya’da koronadan ölen Türklerin sayısı 15’e çıktı
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Almanya’da 3 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

YEREL makamlardan edinilen bilgiye göre Berlin, Tübingen ve Gelsenkirchen bölgelerinden 3 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 15’e yükseldi. Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 64 bine yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 560 oldu.

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