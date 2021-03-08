Almanya’da koronada son tablo

ALMANYA’da son 24 saatteki vaka sayısı 5 bin 011 oldu. Koronaya bağlı olarak 34 kişi de yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 505 bin 193’e, toplam ölü sayısı da 71 bin 934’e yükseldi. Kısıtlamaların hafifletilmesiyle ilgili belirleyici olan 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki günlük vaka sayısı 68’e yükseldi.

YÜZDE 6.2 AŞILANDI

Almanya’da toplam 7 milyon 654 bin 623 aşı yapıldı. Bunun 5 milyon 170 bin 215’i ilk aşı, 2 milyon 484 bin 408’ü ise ikinci aşı oldu. Böylelikle Almanya’da aşılama oranı yüzde 6.2’ye yükseldi.