Almanya’da korona kısıtlamaları protestoları var!

POLİSİN verdiği bilgilere göre, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, maske takılmadığı durumlarda polis göstericilere müdahale etti. Magdeburg, Rostock ve Lichtenstein’da ise polis ile göstericiler arasında arbede çıktığı bildirildi. Almanya’da haftalardır süren gösterilerde hükümetin koronavirüse karşı özellikle aşısızlara yönelik getirdiği katı kısıtlamalar ve yürürlüğe sokulması planlanan aşı zorunluluğu protesto ediliyor. Almanya’da Aralık ayında sertleştirilen önlemlerle aşısızların süpermarket, eczane gibi günlük temel ihtiyaçların karşılanması dışında toplumsal hayata katılımı engellenmişti.
14 POLİS YARALANDI
Saksonya eyaletinde Zwickau yakınlarındaki Lichtenstein kentinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, bu kişilerden 60’ı polis kordonunu aşmaya çalışırken çıkan olaylarda 14 polis memuru yaralandı. Açıklamada, bir kişinin bir polis memurunun silahını almaya çalıştığı, bir polisin de bir göstericinin ısırması sonucu yaralandığı bildirildi. Polisin göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği, ‘şiddete hazır’ 40 kişinin kimliklerini tespit ederek haklarında adam yaralama ve görev başındaki memura mukavemetten suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
GÖSTERİLERE BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Almanya’nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20’den fazla kentte önceden bildirilmeyen gösterilere yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Eyaletin Rostock kentindeki gösteri de olaylara sahne oldu. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteriye polis copla müdahalede bulundu. Polis, katılımcılar arasında sağcı gruplar ile şiddete hazır futbol taraftarlarının da bulunduğunu bildirdi.
NÜRNBERG’DE 4 BİN 200 KİŞİ
Bavyera eyaletinde, ‘Pazartesi gezintisi’ olarak sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan gösterilere katılanların sayısı ise 10 bini buldu. Gösteriler olaysız geçti. Nürnberg’deki gösteriye beklentilerin üzerinde, yaklaşık 4 bin 200 kişi, Bamberg’deki gösteriye ise yaklaşık 2 bin 150 kişi katıldı. Eyalette birçok kentte yeri önceden bildirilmeyen gösteriler yasaklanmış, bildirilmeyen gösterilere katılanların para cezası ile karşı karşıya kalabileceği bildirilmişti. Baden-Württemberg, Brandenburg ve Berlin de gösterilerin düzenlendiği eyaletler oldu.