Almanya’da korona alarmı

ALMANYA’DA koronavirüs vaka sayısında artış devam ederken, mayıs ayından bu yana ilk kez ilk kez bir günde yeni vaka sayısı bini aşarak, bin 45’e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre aktif vaka sayısı da bir günde 500 artarak 8 bin 200’e ulaştı. Enstitü’nün sayılarına göre Almanya’da aktif korona vakası 8 bin 200. Koronavirüse yakalananların toplam sayısı 213 bin 67. Bunlardan 195 bin 200 hasta iyileşti. Ölenlerin sayısı ise 9 bin 175’e çıktı.

İKİNCİ BİR KARANTİNA

Almanya’da durmayan ve her gün giderek artan vaka sayısı kamuoyunda mart ayındaki gibi bir karantina dönemine yeniden dönüleceği korkusuna yol açtı. Civey Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Almanların yüzde 82’si ikinci bir karantina döneminin geleceğini bekliyor. Kamuoyu yaz tatilinin bitmesi ve okulların başlamasıyla korona salgınının çok daha yayılacağı ve mart ayında olduğu gibi restoran, cafe, kuaför gibi iş yerlerinin kapanacağını tahmin ediyor. Araştırma sonucuna göre yüzde 32’si kesinlikle ikinci bir karantina dönemi gelecek diyor. Almanya korona salgınının ülkede yayılması üzerine 23 Mart’ta kısmen karantina uygulamasına geçmişti. Sıkı korona önlemleri mayıs ayından itibaren gevşetilmeye başlanmış, haziran başında ise önemli ölçüde kaldırılmıştı.

EN FAZLA ARTIŞ KUZEY REN VESTFALYA’DA

Almanya’da koronavirüs haritası eyaletlere göre farklılıklar gösteriyor. En büyük artış bir günde 425 vaka sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde. Eyalette bir haftada korona vakalarındaki artış 2 bin 52. Salgına yakalananların toplam sayısı 50 bin 493. Ölenlerin sayısı ise bin 752. Vaka sayısının en çok arttığı ikinci eyalet ise Bavyera. Bir günlük vaka artışı 205, haftalık artış 722. Toplam 51 bin 582 kişi koronaya yakalandı ve en fazla ölüm vakası 2 bin 624 ile Bavyera’da. Artışta üçüncü sıraya başkent Berlin yerleşti. Berlin’de bir günde artış 91’e, haftalık artış 310’a yükseldi. Baden Württemberg Eyaleti’nde bir günlük artış 60, haftalık artış 363. Hessen Eyaleti de bir günde 56 yeni vakayla vaka sayısının arttığı eyaletlerin başında geliyor. En az artış ise günde 2 yeni vakayla Bremen’de.