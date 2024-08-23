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Almanya’da korkutan rapor

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#Almanya#Namus Cinayeti#Korkutan Rapor
Almanya’da korkutan rapor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 11:01

Kadın hakları kuruluşu Solwodi (Zor Durumdaki Kadınlarla Dayanışma Örgütü), son yıllarda Almanya’da ‘zorla evlendirilme’ ya da ‘namus cinayeti’ tehdidi nedeniyle yardım talep eden kadınların sayısının arttığını açıkladı.

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SOLWODI’nin raporuna göre, geçen yıl 138 kız ve kadın zorla evlendirilme tehdidi, 113’ü zorla evlendirilme, 117’si de ‘aile namusunu temizleme’ adına öldürülme tehdidi nedeniyle örgüte başvurdu. DW Türkçe’nin haberine göre kuruluş, 2022 yılında 100 zorla evlendirilme tehdidi ve 91 zorla evlendirme vakası tespit etmişti. Bu süreçte 83 kadın da cinayet tehdidi nedeniyle kuruluşa başvurmuştu. Geçen yıl vakalarda artış kaydettiklerini belirten Solwodi Almanya sözcüsü Maria Decker, 109 ülkeden toplam 2 bin 296 kadının ilk kez Solwodi ile temasa geçtiğini söyledi. 1985 yılında Katolik rahibe ve kadın hakları aktivisti Lea Ackermann (1937-2023) tarafından Solwodi, Almanya’da 18 şehirde 21 danışma merkezi ve 14 sığınma evi ile faaliyet gösteriyor.

 

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#Almanya#Namus Cinayeti#Korkutan Rapor

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