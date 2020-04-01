Almanya’da korkutan rakam... Bir günde...

VİRÜSÜN birçok huzurevine bulaşması sonucu ölüm vakalarının daha da atması bekleniyor. Enstitü Başkanı Lothar Wieler, Cosmo Konsortium tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına dikkati çekti. Anket sonucuna göre Almanların yüzde 41’i “Korona tehlikeli” diyor. Testi pozitif çıkanların yüzde 63’ü kendini karantinaya alıyor. Diğerleri almıyor. Wieler, herkesi koronayı çok ciddiye almaya ve önlemlere uymaya çağırdı.

Bugün ayrıca Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla öğleden sonra bir telekonferans toplantısı yapacak. Toplantıda önlemlerin sonuçları değerlendirilecek ve önce iki haftayla sınırlanan önlemlerin süresinin uzatılıp uzatılmaması tartışılacak. Bunun yanında maske takma mecburiyeti ve cep telefonu verilerine sağlık dairelerinin ulaşması için yasal izin konusu da gündemin diğer maddeleri arasında.