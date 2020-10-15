Almanya’da korkulan oldu... En yüksek sayıya ulaştı

BU rakam, virüsün Almanya’da ortaya çıktığı günden itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en yüksek rakam 28 Mart’ta 6 bin 294 olarak belirlenmişti. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ülke genelinde toplam vaka sayısının 341 bin 223’e, ölenlerin sayısının da 9 bin 710’a yükseldiği belirtildi. İyileşenlerin sayısı 284 bin 600 oldu. Almanya’da Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının ise 237 olduğu öğrenildi.

Koronavirüs vakalarında bir gün önceki artış bir öncesi güne kıyasla 1000 olmuştu. Son 24 saat içinde gelen korona vakası bir önceki güne oranla 1500 arttı. Başbakanlık müsteşarı Helge Braun, halkı mevcut önlemlerden daha fazla dikkatli olmaya çağırdı.