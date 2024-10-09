×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da köpek vergisi gelirleri rekor kırdı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Köpek Vergisi#Destatis
Almanya’da köpek vergisi gelirleri rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 10:03

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 421 milyon Euro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2022’ye kıyasla yüzde 1.6 ile rekor seviyeye ulaştı.

Haberin Devamı

AÇIKLAMADA, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, “Yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının arttığı anlamına gelmiyor” ifadesi kullanıldı. ‘Dört ayaklı bir arkadaşa’ sahip olmanın vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği kaydedilen açıklamada, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2023’te ortalama yüzde 17 arttığı bildirildi. Köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor. Almanya’da, köpek vergisi her yıl ödeniyor. Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor. Almanya’da özellikle Kovid-19 salgını sırasında daha fazla kişi köpek sahibi olmuştu. Evcil Hayvan İşletmeleri Derneği (ZZF) ve Evcil Hayvan Sanayi Derneği (IVH) tarafından yapılan ortak bir araştırmaya göre, 2023’te Almanya’daki hanelerde yaklaşık 10 milyon 500 bin köpek yaşıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Köpek Vergisi#Destatis

BAKMADAN GEÇME!