Almanya’da kokain kaçakçılığında rekor artış

2019 temmuzunda 4.5 ton kokain yakalanmıştı. Bu yıl da mart ayında Peru’dan gelen bir kedi kumu konteynırında 1.8 ton kokain ele geçirildi. Almanya Asayiş Şubesi (BKA) Başkanı Holger Münch, kokain tüketiminde artışa karşı uyardı. Kokainin gençler arasında da yayıldığına dikkat çekildi. Kokain suçlarında Almanya’da 2019 yılında yüzde 12 artış kaydedildi.