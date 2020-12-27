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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.12.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Almanya’da kokain kaçakçılığında rekor artış

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Almanya’da kokain kaçakçılığında rekor artış
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Güney Amerika’dan Alman limanlarına gelen kokain kaçakçılığı her yıl rekor kırıyor. Limanlardan sorumlu olan Hamburg Liman Gümrüğü bu yıl da limanlarda ele geçirilen kokain miktarının rekor seviyede olduğunu açıkladı.

2019 temmuzunda 4.5 ton kokain yakalanmıştı. Bu yıl da mart ayında Peru’dan gelen bir kedi kumu konteynırında 1.8 ton kokain ele geçirildi. Almanya Asayiş Şubesi (BKA) Başkanı Holger Münch, kokain tüketiminde artışa karşı uyardı. Kokainin gençler arasında da yayıldığına dikkat çekildi. Kokain suçlarında Almanya’da 2019 yılında yüzde 12 artış kaydedildi.

 

 

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