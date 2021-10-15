Almanya’da koalisyon yolu açıldı

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26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden bu yana sürdürülen ön görüşmelerde, bazı alanlarda ciddi görüş ayrılığı yaşansa da SPD, FDP ve Yeşiller’in ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturması için ilk etapta uzlaşma sağlandı. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, partinin Eş Genel Başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans, Yeşiller’in Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile FDP Genel Başkanı Christian Lindner, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında üzerinde uzlaşmaya vardıkları konuları içeren raporu partilerine sunacaklarını açıkladılar. Raporun, Yeşiller’in pazar günü düzenleyeceği ‘küçük kurultayda’, FDP ile SPD’nin de ilgili birimlerinde hafta sonunda değerlendirileceği açıklandı. Somut koalisyon görüşmelerinin önümüzdeki hafta başlamasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Hedefin, zaman kaybetmeden yeni koalisyon hükümetini kurmak olduğunu belirten Scholz, “Muhtemelen Almanya ’nın 100 yıldır en büyük sanayiyi modernleştirme projesini hayata geçireceğiz” dedi. Scholz, bazı alanlardaki görüş ayrılıklarına rağmen tarafların uzlaşmalarını ‘ileriye dönük olarak olumlu bir sinyal’ olarak değerlendirildi. FDP Genel Başkanı Lindner de, Yeşiller’in liderleri Baerbock ve Habeck de Almanya’nın refah düzeyinin korunması ve geliştirilmesi için ortak bir noktada birleştiklerinin altını çizdiler. “Almanya zincirlerinden kurtulmalı” diyen Lindner, son günlere politik bir kültürün damga vurduğunu da vurguladı ve “İşte bu stil Almanya’nın politik kültürüdür” dedi.

ÖNEMLİ ÖNERİLER

Partilerin ilgili birimlerine ve yönetimlerine sunulmasını içeren rapordaki öneriler arasında ağırlıklı olarak şunların da yer aldığı öğrenildi.

* Dijital projelerin hayata geçirilmesi süresi yarıya indirilmeli.

* Maden ocaklarının kapatılması öne çekilmeli.

* Karanın yüzde 2’si ve denizlerde daha fazla alanların rüzgâr enerjisine ayrılması.

* Asgari saat ücretinin 12 euro olması.

* Vergilerin artırılması.