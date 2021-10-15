Almanya’da koalisyon yolu açıldı

26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden bu yana sürdürülen ön görüşmelerde, bazı alanlarda ciddi görüş ayrılığı yaşansa da SPD, FDP ve Yeşiller’in ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturması için ilk etapta uzlaşma sağlandı. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, partinin Eş Genel Başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans, Yeşiller’in Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile FDP Genel Başkanı Christian Lindner, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında üzerinde uzlaşmaya vardıkları konuları içeren raporu partilerine sunacaklarını açıkladılar. Raporun, Yeşiller’in pazar günü düzenleyeceği ‘küçük kurultayda’, FDP ile SPD’nin de ilgili birimlerinde hafta sonunda değerlendirileceği açıklandı. Somut koalisyon görüşmelerinin önümüzdeki hafta başlamasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
ÖNEMLİ ÖNERİLER
Partilerin ilgili birimlerine ve yönetimlerine sunulmasını içeren rapordaki öneriler arasında ağırlıklı olarak şunların da yer aldığı öğrenildi.
* Dijital projelerin hayata geçirilmesi süresi yarıya indirilmeli.
* Maden ocaklarının kapatılması öne çekilmeli.
* Karanın yüzde 2’si ve denizlerde daha fazla alanların rüzgâr enerjisine ayrılması.
* Asgari saat ücretinin 12 euro olması.
* Vergilerin artırılması.
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