Almanya ile Türkiye özel maçta Köln'de karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı karşılaşmada kazanan çıkmadı.

A Milli Takım'ın özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu dirençli futbol tüm otoritelerden tam puan aldı. Almanya, Köln'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında milli takımımızı baskı altına aldı ve bekledikleri gol 45-1'de Julian Draxler'den geldi. İlk yarı 1-0'lık Almanya üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf A Milli Takımımız oldu. Yapılan hücum pres sonrası kapılan topta Ozan Tufan harika bir vuruşla Bernd Leno'yu avladı ve skoru eşitledi: 1-1. Bu dakikanın ardından Almanya yeniden milli takım kalesinde baskı kurmayı başardı ve dün ilk kez Almanya milli formasını giyen Florian Neuhaus, Almanya'yı yeniden öne geçirdi: 2-1

Pes etmeyen A Milliler, Almanya savunmasına yaptıkları bir başka pres sonucu Efecan Karaca ile topu kazandı. Efecan Leno ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2. Almanya, 81. dakika Luca Waldschmidt ile 3. kez öne geçse de karşılaşmada son sözü uzatma dakikalarında Kenan Karaman söyledi ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Almanya - Türkiye maçının ardından Alman basını karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Kenan Karaman'ın son golünde yıkım yaşandığı belirtilirken Almanya'nın pandemi sonrası düşüşüne vurgu yapıldı. İşte o manşetler...



BILD: ALMANYA'DA BU YÜZDEN KİMSE TV AÇMIYOR

Almanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Bild, internet sitesinden Alman futbolundaki düşüşe vurgu yaparak, "Almanya'da kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor. 2020'deki üçüncü maçta da aynı son. Alman Milli Takımı, korona sonrası ilk galibiyetini bekliyor." ifadelerini kullandı. KICKER: KARAMAN UZATMADA ATTI, ALMANYA KAZANAMADI

Bild gibi Almanya'nın bir başka yüksek tirajlı spor gazetelerinden Kicker, internet sitesinden Bild'e benzer bir içerik yazarak, "Alman milli takımı hazırlık maçında Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. İsviçre ve İspanya maçlarında olduğu gibi öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamadı." ifadeleri kullanıldı.



DIE-WELT: ALMANYA SON DAKİKA GOLÜNE ENGEL OLAMADI

Die-Welt okuyucularına servis ettiği haberde, "Alman milli takımı Türkiye'ye karşı beraberliğin ötesine geçemedi." sözlerini kullandı.

DER TAGESSPIEGEL: LÖW'ÜN TAKIMI ARTIK KAZANAMIYOR

Der Tagesspiegel, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün artık milli maçlarda kazanmakta zorlandığını belirterek, "Sıra dışı maç sonunda beraberlikle sonuçlandı." ifadesini kullandı.



STERN: YİNE ZAFER YOK

Stern gazetesi, Alman milli takımının üst üste 3. maçından galip gelemediğini vurgulayarak, "Yine zafer yok" başlığını attı.



MORGENPOST: SON DAKİKA GOLÜ İLE GELEN BERABERLİK

Morgenpost, Alman milli takımının yine bir maçtan galip gelemediğini ve bu durumun normal olmadığını manşetine taşıdı. Türkiye maçı için, "İlk galibiyet kaçtı." ifadesi kullanıldı. BADISCHE ZEITUNG: SON DAKİKADA YARALANDIK

Badische Zeitung gazetesi, son dakikada yenilen golün yıkıcı bir etki yarattığını ve Alman milli takımını yaraladığını vurguladı.