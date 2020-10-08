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Avrupa
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

'Almanya'da kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor'

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'Almanya'da kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor'
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Almanya - Türkiye maçının Alman basınındaki yankıları oldukça fazla oldu. Alman basını, pandemi sonrası Alman Milli Takımı'nın performansı vurgu yaparak 'Yine aynısı yaşandı' başlıkları attı. İşte detaylar...

Almanya ile Türkiye özel maçta Köln'de karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor

A Milli Takım'ın özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu dirençli futbol tüm otoritelerden tam puan aldı.
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor
Almanya, Köln'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında milli takımımızı baskı altına aldı ve bekledikleri gol 45-1'de Julian Draxler'den geldi. İlk yarı 1-0'lık Almanya üstünlüğü ile sona erdi.
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf A Milli Takımımız oldu. Yapılan hücum pres sonrası kapılan topta Ozan Tufan harika bir vuruşla Bernd Leno'yu avladı ve skoru eşitledi: 1-1.
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor
Bu dakikanın ardından Almanya yeniden milli takım kalesinde baskı kurmayı başardı ve dün ilk kez Almanya milli formasını giyen Florian Neuhaus, Almanya'yı yeniden öne geçirdi: 2-1
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor

Pes etmeyen A Milliler, Almanya savunmasına yaptıkları bir başka pres sonucu Efecan Karaca ile topu kazandı. Efecan Leno ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor
Almanya, 81. dakika Luca Waldschmidt ile 3. kez öne geçse de karşılaşmada son sözü uzatma dakikalarında Kenan Karaman söyledi ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Almanya - Türkiye maçının ardından Alman basını karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Kenan Karaman'ın son golünde yıkım yaşandığı belirtilirken Almanya'nın pandemi sonrası düşüşüne vurgu yapıldı. İşte o manşetler...

Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor

BILD: ALMANYA'DA BU YÜZDEN KİMSE TV AÇMIYOR
Almanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Bild, internet sitesinden Alman futbolundaki düşüşe vurgu yaparak, "Almanya'da kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor. 2020'deki üçüncü maçta da aynı son. Alman Milli Takımı, korona sonrası ilk galibiyetini bekliyor." ifadelerini kullandı.
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor
KICKER: KARAMAN UZATMADA ATTI, ALMANYA KAZANAMADI
Bild gibi Almanya'nın bir başka yüksek tirajlı spor gazetelerinden Kicker, internet sitesinden Bild'e benzer bir içerik yazarak, "Alman milli takımı hazırlık maçında Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. İsviçre ve İspanya maçlarında olduğu gibi öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamadı." ifadeleri kullanıldı.

Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor

DIE-WELT: ALMANYA SON DAKİKA GOLÜNE ENGEL OLAMADI
Die-Welt okuyucularına servis ettiği haberde, "Alman milli takımı Türkiye'ye karşı beraberliğin ötesine geçemedi." sözlerini kullandı.
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor

DER TAGESSPIEGEL: LÖW'ÜN TAKIMI ARTIK KAZANAMIYOR
Der Tagesspiegel, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün artık milli maçlarda kazanmakta zorlandığını belirterek, "Sıra dışı maç sonunda beraberlikle sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor

STERN: YİNE ZAFER YOK
Stern gazetesi, Alman milli takımının üst üste 3. maçından galip gelemediğini vurgulayarak, "Yine zafer yok" başlığını attı.

Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor

MORGENPOST: SON DAKİKA GOLÜ İLE GELEN BERABERLİK
Morgenpost, Alman milli takımının yine bir maçtan galip gelemediğini ve bu durumun normal olmadığını manşetine taşıdı. Türkiye maçı için, "İlk galibiyet kaçtı." ifadesi kullanıldı.
Almanyada kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor
BADISCHE ZEITUNG: SON DAKİKADA YARALANDIK
Badische Zeitung gazetesi, son dakikada yenilen golün yıkıcı bir etki yarattığını ve Alman milli takımını yaraladığını vurguladı.

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