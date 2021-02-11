Almanya’da kimlikler eylülden itibaren ‘cep’te

ALMANYA’da, Türkiye’deki e-devlet uygulamasına benzer ‘E-Perso’ uygulamasının vatandaşlar tarafından ilgi görmemesi üzerine, sistemin kolaylaştırılması kararı alındı. Bu bağlamda eylül ayından itibaren dijital kimliklerin cep telefonuna kaydedilebilmesi planlanıyor. Federal kabine son toplantısında kimliklerin ve diğer resmi dokümanların günlük yaşamda kolayca kullanılmasına yönelik taslağı onayladı.





AZ KULLANILIYOR

Almanya’da E-Perso uygulamasının yaklaşık 10 yıldır yürürlükte olmasına rağmen vatandaşın uygulamayı ya bilmediği ya da çok az kullandığı belirtildi. Hükümet teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonlarını da uygulamaya dahil ederek, sistemin yaygınlaşmasını hedefliyor. Öte yandan birçok resmi kurumun da online hizmet sunmadığına dikkat çekildi. Kurumların gelecek yıl sonuna kadar online hizmeti sunacak servisi hayata geçirecekleri belirtildi.

26 MİLYON EURO ÖDENEK

Bundan böyle otomobillerin internet üzerinden trafik kaydının yapılabilmesi veya vergi beyannamesiyle ilgili bilgilerinin internetten yapılabilmesi mümkün olacak. Ancak online hizmet alırken kişisel verilerin korunmasına yönelik güçlü bir dijital güvenlik sistemi geliştirileceği belirtildi. Hükümetin güvenlik sistemi geliştirme süreci için yaklaşık 19 milyon euro ve sistemin işlemesi ve bakımı için de 26 milyon euro ödenek ayıracağı kaydedildi.