Almanya’da 'Kesilecek' denilen bacağı, Türk doktor kurtardı

Haberin Devamı

Almanya’da yaşayan ve yaz tatilinde memleketleri Bosna’ya giden Kalac ailesinin 13 yaşındaki oğlu Suhejl Kalac, futbol oynadığı sırada düşerek ayağını kırdı. Bunun üzerine apar topar oğlunu alıp Almanya’ya dönen ve burada imamlık yapan Boşnak baba Haris Kalac, oğlunu üniversite hastanesine götürdü. Doktorlar, 13 yaşındaki Suhejl Kalac’ı ameliyata aldı. Sonrasında aile muayene için kontrole gittiğinde Alman doktorlar Suhejl Kalac’ın kemik kanseri olduğunu ve risk bulunduğunu, çocuğun hayati tehlikede olduğunu ve 1 hafta içerisinde bir bacağını kesmeleri gerektiğini söyledi. Bu durumu kabul etmeyen baba arkadaşları vasıtasıyla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi’ni duyunca 13 yaşındaki oğlunu alıp Türkiye’ye götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Kalac, burada ameliyata alındı. Prof. Dr. Volkan Gürkan ve ekibinin yaptığı başarılı operasyon ile Suhejl Kalac’ın bacağına protez takıldı.

Ameliyatın ardından konuşan Prof. Dr. Gürkan, şunları söyledi: “Diz kapağında büyük kötü huylu bir tümör var. Çocuk kemik kanseri, Almanya’da bacağı birkaç ay önce şişmeye başlamış. Yani çocuk o sitresarkom, fakat kitle çok büyük, bacağın damar ve sinirlerini de sarmış. Almanya’da kemoterapi yapmışlar. Ama ameliyat zamanı gelince çocuğa amputasyon önermişler. Yani çocuğun bacağını kalçasından kesecekler. Fakat biz bu ameliyatları çok yapıyoruz. Suhejl, bizim ilk hastamız değil. Defalarca yaptık ve bu konuda tecrübeliyiz. Ameliyatımız yaklaşık 5 saat sürdü ve çok başarılı geçti. Damarlarını ve sinirlerini kurtardık. Kemiğinden yaklaşık 22 santim çıkardık. Ve oraya bir platin koyduk. Çocuğun şu an hem hayatı kurtuldu hem bacağı kurtuldu hem de yürüyebilir hale geldi. Hatta yürüyerek taburcu ettik. Her şey çok şükür çok iyi geçti. Biz de aileyle beraber çok mutluyuz.”Almanya’da imamlık yapan Boşnak baba Haris Kalac ise “Arkadaşlarım vasıtasıyla Bezmialem Hastanesi’ni duyduk ve buraya gelmeye karar verdik. Burada şu anda çok memnunuz. Almanya’da yapacakları ameliyatla çocuğum bacağını kaybedecekti ve burada bacağını kurtardılar. Volkan Hoca’ya çok teşekkür ediyoruz. Hastaneden de bir o kadar çok memnun kaldık” dedi.