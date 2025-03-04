Almanya’da Kemer’e büyük ilgi

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de kapılarını açan ITB Berlin Turizm Fuarı’nda ikili görüşmeler yaparak Kemer tanıtımı yapıyor. Başkan Topaloğlu’na, meclis üyeleri Cansın Efir, Ali Akar, Mustafa Çelik ve Sema Özdemir eşlik etti. Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan ITB Berlin Turizm Fuarı’na gelen Alman misafirlere Kemer tanıtımı yapan Başkan Necati Topaloğlu ve beraberindeki heyet Alman misafirleri Kemer’e davet etti. Başkan Topaloğlu, fuarda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve turizmcilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.