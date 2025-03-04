Almanya’da Kemer’e büyük ilgi

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de kapılarını açan ITB Berlin Turizm Fuarı’nda ikili görüşmeler yaparak Kemer tanıtımı yapıyor. Başkan Topaloğlu’na, meclis üyeleri Cansın Efir, Ali Akar, Mustafa Çelik ve Sema Özdemir eşlik etti. Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan ITB Berlin Turizm Fuarı’na gelen Alman misafirlere Kemer tanıtımı yapan Başkan Necati Topaloğlu ve beraberindeki heyet Alman misafirleri Kemer’e davet etti. Başkan Topaloğlu, fuarda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve turizmcilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Topaloğlu, “ITB Berlin Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kemer’e özellikle Avrupa pazarında ilgi artışının büyük bir hızla devam ettiğini söyleyebiliriz. Alman misafirlerimize en iyi şekilde Kemer’imizi tanıtıyoruz ve kendilerini Kemer’e davet ediyoruz. Turizm acentesi temsilcileriyle de birebir görüşmeler yapıyor, Kemer’e daha fazla Alman misafir çekebilmek adına girişimlerimizi sürdürüyoruz. Kemer’imizi hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz” dedi. Çok sayıda ülkeden sektör temsilcilerinin katıldığı ITB Berlin Fuar’ı, 6 Mart Perşembe günü sona erecek.