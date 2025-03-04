Almanya’da kayıtlı araç sayısı 61.1 milyona yükseldi

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Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) ülkede araç sayısına ilişkin 2024 verileri açıkladı. Buna göre, geçen yıl Almanya yollarındaki araç sayısı önceki yıla göre yüzde 0.7 artarak 61 milyon 97 bin 943’e yükseldi. Ülkede yollardaki araç sayısı 2023’te de yıllık bazda yüzde 0.9 artarak 60 milyon 680 bin 636’a çıkmıştı. Ülkedeki otomobillerin sayısı da yüzde 0.5 artarak 49 milyon 339 bin 166’a ulaşırken, bunların yüzde 88.3’ü özel kullanım olarak kayıt altına alındı.

VW YİNE İLK SIRADA

Geçen yıl hibrit araçlar yüzde 22.2 artışla yaklaşık 3.56 milyona, tamamen elektrikli otomobiller yüzde 17.2 artışla 1.65 milyona yükseldi. Plug-in hibrit araçların kayıtları da geçen yıl yüzde 4.9 artarak 967 bine çıktı. İçten yanmalı motorda dizel yakıtın payı yüzde 2.2 azalarak yüzde 28’e ve benzin yakıtın payı da yüzde 1 gerileyerek yüzde 60.6’ya indi. Almanya’da en çok tescil edilen marka yüzde 20.9’luk pazar payı ile yeniden Volkswagen oldu. Volkswagen’i yüzde 9.6 ile Mercedes, yüzde 7.9 ile Opel ve yüzde 7 BMW takip etti. Araçların 1 Ocak 2025 tarihinde tescil edilen ortalama yaşı ise 10.6 olarak kayıtlara geçti.