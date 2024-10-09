Almanya’da kayıtlı araç sayısı 2024’te rekor kırdı

Haberin Devamı

Nüfus artış hızı aynı dönemde daha düşük kaldığı için bin kişiye düşen araç sayısı 580’e yükseldi. Bu, 2023’e göre iki araçlık bir artışı ifade ediyor. 2014 yılında ise bu sayı 543’tü. Araç yoğunluğunda bölgeler arasında büyük farklar bulunuyor. Özellikle Berlin, Hamburg ve Bremen gibi büyük şehirlerde bin kişiye düşen araç sayısı düşük. Berlin’de 329, Hamburg’da 426 ve Bremen’de ise 435. Bu şehirlerde toplu taşıma sistemleri iyi gelişmiş durumda ve birçok insan kişisel araç sahibi olmayı tercih etmiyor. Berlin, ayrıca 2014’ten bu yana araç yoğunluğunun düştüğü tek eyalet olarak öne çıkıyor. Buna karşın Saarland, Rheinland-Pfalz ve Bavyera gibi eyaletlerde araç yoğunluğu çok daha yüksek. Saarland’da bin kişiye 655 araç düşerken, Rheinland-Pfalz’da bu sayı 630, Bavyera’da ise 623. Doğu Almanya’daki eyaletlerde ise araç yoğunluğu Batı Almanya’ya kıyasla daha düşük seyrediyor.

Haberin Devamı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DÜŞÜŞ

Elektrikli araçlara geçiş süreci ise henüz kayda değer bir artış göstermiyor. 2024 yılı başında kayıtlı araçların yüzde 2.9’u tamamen elektrikli iken, bu oran 2023’te yüzde 2.1’di. Ancak elektrikli araçların yeni kayıtlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Ocak-Ağustos 2024 döneminde kaydedilen yeni elektrikli araç sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 32 azalarak 242 bine düştü. Bu düşüşün sebebi olarak, devletin elektrikli araç alımına sağladığı teşviklerin sona ermesi gösteriliyor.