Almanya’da kasım boyunca katı kurallar var!

VİDEO konferansıyla gerçekleşen toplantıda eyalet başbakanlarına eğer katı kurallar hayata geçirilmezse gelecek hafta günlük vaka sayısı 28 bini bulacağını söyleyen Merkel, durumun çok dramatik bir hal alacağını hatırlattı. 2 Kasım Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak katı kurallar, yaklaşık üç hafta sürecek. Ancak 11 Kasım’da kuralların ilk sonuçları yine başbakanlar arasında değerlendirilecek. Salgının önlenmesine yönelik atılan adımlar olumlu sonuç verirse, kararların süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise aralık ayında yeniden değerlendirilecek. Kararların yeni yıla kadar uygulanacağı da tahmin ediliyor.





BAŞBAKANLARI İKNA ETTİ

Dünkü toplantı, son haftalarda günlük vaka sayısı 11 binin üzerinde seyretmesi üzerine yapıldı. Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının toplantısı daha önce cuma günü yapılmak üzere planlanmıştı. Merkel, ülkenin tamamen kapanmaması için katı kararların uygulanması konusunda eyalet başbakanlarını ikna etti. Eyalet başbakanlarının büyük çoğunluğu da Merkel’in okullar ve yuvalar açık kalıp, barlar, birahaneler, spor salonları, kozmetik bakım dükkânları, sinema, tiyatro, opera ve konser salonları ise yaklaşık üç hafta boyunca kapanması önerisine destek verdi. Restoranlar ise sadece dışarıya ve evlere servis yapabilecek. Masalara servis yasaklandı. Faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ise federal bütçeden yardım ve destek sağlanacağı da alınan kararlar arasında.





ALINAN YENİ ÖNLEMLER ŞÖYLE

* En fazla iki hane mensubu olmak koşuluyla 10 kişinin bir araya gelmesi serbest olacak. Bu kurala uymayanlara para cezası kesilecek.

* Otellerde ve pansiyonlarda konaklama çok ciddi kısıtlanacak. Turistik amaç taşımayan zorunlu hallerde sadece otellerde konaklamaya izin verilecek.

* Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak. Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları ve genelevler de açılmayacak. Tüm eğlence partileri iptal edilecek.

* Bar ve birahaneler kapalı kalacak. Restoranlarda masalara servis yasak. Evlere servis ise serbest olacak.

* Vücut temizliği ve bakımı yapan solanlar, kozmetik salonları, masaj salonları ve dövmeciler tamamen kapatılacak. Fizik tedavi amaçlı masaj salonları ise hizmet vermeyi sürdürecek. Kuaför ve berberler de çalışacak. Ancak berber ve kuaförlere de yeni hijyen kuralları getirilecek.

* Perakende satış dükkânları ve mağazalar açık olacak. Ama ciddi önlemler alınacak. 10 metrekare başına bir müşterinin içeri girmesine izin verilecek.

* Amatör ve ferdi sporlar kasım ayında yapılamayacak. Profesyonel futbol ve basketbol ile diğer takım sporları ise seyircisiz planlandığı gibi devam edecek.