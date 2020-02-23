Almanya’da karnavallara kasırga iptali

HOLLANDA’nın Rotterdam kentinde rüzgârın hızı saatte 95 km’ye ulaştı ve sabah saatlerinde Almanya’ya ulaştı. Meteoroloji uzmanları Aachen kentinde 80 km’yi bulan rüzgârın öğlen saatlerinden itibaren 90-100 km’ye ulaşacağı uyarısında bulundu. Kasırganın en çok Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde etkili olacağı, Hessen, Rheinland Pfalz ve Thüringen eyaletlerinin bir bölümünün de kasırganın etkisi altına gireceği belirtildi. Güvenlik nedeniyle en ünlü Düsseldorf ve Köln karnavalları iptal edildi. İki kentin ardından Essen Kettwig, Emmerich, Salzkotten ve Strehla karnavallarının da iptal edildiği açıklandı.