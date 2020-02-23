Almanya’da karnavallara kasırga iptali
Almanya’da meteoroloji uyardı. Düsseldorf ve Köln’de karnaval geçitleri güvenlik nedeniyle iptal edildi. Özellikle Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde çok sert kasırga ve yağmur bekleniyor.
HOLLANDA’nın Rotterdam kentinde rüzgârın hızı saatte 95 km’ye ulaştı ve sabah saatlerinde Almanya’ya ulaştı. Meteoroloji uzmanları Aachen kentinde 80 km’yi bulan rüzgârın öğlen saatlerinden itibaren 90-100 km’ye ulaşacağı uyarısında bulundu. Kasırganın en çok Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde etkili olacağı, Hessen, Rheinland Pfalz ve Thüringen eyaletlerinin bir bölümünün de kasırganın etkisi altına gireceği belirtildi. Güvenlik nedeniyle en ünlü Düsseldorf ve Köln karnavalları iptal edildi. İki kentin ardından Essen Kettwig, Emmerich, Salzkotten ve Strehla karnavallarının da iptal edildiği açıklandı.
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