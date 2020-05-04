Almanya’da karar haftası

KORONA kriziyle mücadelede önemli ilerlemeler kaydeden Almanya önlemleri önemli ölçüde kaldırmayı planlıyor. 20 Nisan tarihinden itibaren 800 metre kareye kadar olan mağazaların açılmasının ardından pazartesi gününden itibaren de yine sosyal mesafe ve hijyen şartları altında kuaför salonları, müzeler, hayvanat bahçeleri, oyun parkları ve ibadethanelerin açılmasına izin verildi. Yüz binlerce öğrenci pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. İlkokul son sınıf öğrencileri ile gelecek yıl lise bitirme sınavına girecek olan öğrenciler okullarına döndü. Diğer sınıfların ders başı tarihinin ise 6 Mayıs’ta alınacak yeni kararlarla netliğe kavuşması bekleniyor.





GÖZLER ÇARŞAMBADA

Yeni açılımlarla sosyal hayata bir parça daha dönülürken, önlemlerde daha fazla açılım tartışmaları da başladı. Özellikle işveren çevreleri ekonominin yeniden tam bir işleyişe geçmesi için baskı yapıyor. Bu hafta Almanya’da önlemlerde asıl önemli açılımlar için karar haftası olacak. Çarşamba günü federal hükümet eyalet başbakanlarıyla birlikte yapacağı telekonferanslı toplantıda önlemlerde yeni açılımları karara bağlayacak. Bazı eyaletler Saksonya Anhalt, Thüringen ve Rheinland Pfalz çarşambayı beklemeden tüm dükkân ve iş yerlerinin maske ve hijyen şartıyla bu haftadan itibaren açılmasına karara bağladı. Kuzey Ren Vestfalya kreşlerin de bir an önce açılmasını istiyor. Eyalet Aile Bakanı Joachim Stamp, “Biz bir hafta daha teselli olmak istemiyoruz” dedi.

MAÇLAR, GASTRONOMİ, AVM’LER

Çarşamba günü telekonferans sistemiyle yapılacak toplantıda en başta restoran, kafe ve barların ne zaman ve hangi şartlarda açılacağı yönünde karar bekleniyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn bir perspektif sunulacağını söyledi. Mayıs ayı içinde seyircisiz oynanmaya başlanması planlanan futbol maçlarında kuralların belirlenmesi toplantının gündem maddeleri arasında. Maçların sadece özel Sky televizyon kanalı değil, kamu televizyonlarında da naklen yayını tartışma konusu. Maliye Bakanı Olaf Scholz, ekonomiyi canlandırmak için mayıs ayı sonunda bir konjonktür planı üzerinde çalıştığını açıkladı. En önemli beklentiler arasında sosyal temas yasağında nasıl bir açılım getirileceği sorusu geliyor. Saksonya Anhalt şimdiye kadar aynı evde oturmayan bir kişiyle buluşma sınırını beşe çıkardı. Çarşamba günkü toplantıda Almanya genelinde sosyal temas önleminin beşe çıkarılacağı tartışmalarına Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Bende bu bilgiler yok” cevabını verdi. Almanya’da federal hükümet ve eyalet başbakanları bir yanda ekonomik ve sosyal hayata geri dönme baskısı, diğer yanda ise hızlı açılımın kazanılan başarıyı geri götüreceği, virüsün yeniden atılıma geçeceği korkusu içinde karar vermek zorunda kalacaklar.